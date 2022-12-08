Уже жена?: Лиза Пескова вышла в свет с кольцом на безымянном пальце

На днях в Москве прошла премьера фильма «Тень. Взять Гордея», где появилась дочь Дмитрия Пескова – Лиза. Примечательно, что знаменитость дала повод для подозрений в тайной свадьбе.

Пескова еще летом спровоцировала слухи о замужестве. Лизе приписывают свадьбу с 34-летним бизнесменом Русланом Голбазовым. А недавний выход в компании отца заставил поклонников Песковой еще больше усомниться в ее статусе незамужней девушки.

Все дело в том, что на правой руке Лизы было кольцо. Точнее, два.