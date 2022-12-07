Боярская и Бондарчук: кто из звезд публично поддержал Пугачеву, назвавшую россиян «тварями»

Уехавшая из России Алла Пугачева снова обрушилась с критикой на своих соотечественников. Примадонна назвала в соцсетях людей «тварями» и «лицемерами», и обвинила в травле.

Многие коллеги по шоу-бизнесу осудили злостные высказывания артистки, но нашлись и те, кто ее публично поддержал.

Свои «лайки» под гневным постом в запрещенной в РФ соцсети поставили Елизавета Боярская, Кристина Орбакайте, Наргиз, Аглая Тарасова, Игорь Николаев, Светлана Бондарчук, Ирина Безрукова и даже рэпер Гуф.

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