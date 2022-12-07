Сбежавшей из России Татьяне Лазаревой* грозит уголовное дело

Бывшая российская телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иноагентом) сбежала из России в начале этого года. Сначала она жила в Киеве, а потом перебралась в Испанию.

При это актриса не упускала ни одной возможности, чтобы не пройтись по своим соотечественникам. Она называла людей «тварями» и «гнильем».

Адвокат Григорий Сарбаев напомнил, что Лазарева* не выполняет закон об иноагентах. И если она дальше будет выступать без этой пометки, то может понести наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

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