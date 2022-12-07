Собчак вслед за бывшим мужем заявила о желании покинуть Россию: Виторган уже проклят

Сколько бы ни писали про реальные и вероятные «побеги» Ксении Собчак из России, она всегда настаивает: ей нравится в своей стране и улетать она из нее не планирует.

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Однако на этот раз звезда сама призналась, что хочет покинуть пределы своего государства. Ведущая опубликовала в своем аккаунте фото из жарких стран и написала: «Как-то вот так сегодня хочется».

Отметим, что ее бывший муж Максим Виторган перебрался в Израиль и перевез туда своих детей от Виктории Верберг — сына Даниила и дочь Полину. Старший наследник даже пошел служить в израильскую армию.

Политик Роман Худяков почти проклял его в своем телеграме за этот поступок, сравнив его с предателями родины.