Леонид Ярмольник рассказал, за кого из футболистов болеет и что связывает его с Константином Эрнстом

Популярный актер Леонид Ярмольник рассказал о новых фильмах, в которых принял участие:

«Есть один проект, в котором я принимаю участие. Это проект Дениса Евстигнеева и Константина Эрнста — сериал «Мосгаз», девятый сезон. Были еще съемки картины «Летучий корабль», режиссера Ильи Учителя, но пока идет монтаж. Жду выхода картины, которую сделал Михаил Лакшин — «Воланд».

Леонид Исаакович признался, что в свободное время любит смотреть футбол и болеет за Аргентину, поскольку в этой команде играет Лионель Месси.

«Если сравнивать с артистами, то он как Джек Николсон, вот такого уровня достоинства и мужественности», - сказал Ярмольник.

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