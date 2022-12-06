Леонид Ярмольник рассказал, за кого из футболистов болеет и что связывает его с Константином Эрнстом

Леонид Ярмольник. Фото: Global Look Press

Леонид Ярмольник. Фото: Global Look Press

Известный актер назвал Лионеля Месси «Джеком Николсоном» в футболе.

Популярный актер Леонид Ярмольник рассказал о новых фильмах, в которых принял участие:

«Есть один проект, в котором я принимаю участие. Это проект Дениса Евстигнеева и Константина Эрнста — сериал «Мосгаз», девятый сезон. Были еще съемки картины «Летучий корабль», режиссера Ильи Учителя, но пока идет монтаж. Жду выхода картины, которую сделал Михаил Лакшин — «Воланд».

Леонид Исаакович признался, что в свободное время любит смотреть футбол и болеет за Аргентину, поскольку в этой команде играет Лионель Месси.

«Если сравнивать с артистами, то он как Джек Николсон, вот такого уровня достоинства и мужественности», - сказал Ярмольник.

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Кроме того, актер поделился воспоминаниями о совместной работе с Константином Эрнстом.

«Самое запоминающееся это когда мы с Валерой Тодоровским сделали фильм «Стиляги», а Константин Львович сразу влюбился в эту картину… Он принял большое участие в промотировании и в прокате этой картины. И он даже проводил сам фотосессии билбородов — это тоже было очень здорово, трогательно. Мы с Валерой гордимся этой картиной», - цитирует слова актера издание «РИА ФАН».

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