Степан Меньщиков станет ведущим «Дома-2» вместо собравшейся в декрет беременной Ольги Орловой

Поклонники реалити-шоу «Дом-2» вовсю обсуждают нового ведущего проекта, который совсем скоро появится в эфире.

Предполагается, что вместо собравшейся уйти в декрет Ольги Орловой ведущим «Дома-2» станет Степан Меньщиков. Поговаривают, что именно его кандидатура является самой перспективной для этой роли на данный момент.

Степан Меньщиков хорошо знает кухню телестройки, ведь он сам довольно продолжительное время был участником проекта. У него есть жизненный опыт — он женат во второй раз и имеет троих детей. Ну, и плюс ко всему, Степан фотогеничен и харизматичен.

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