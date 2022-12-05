«Нет, Архип, ты не поедешь за рубеж!»: российский политик «запретил» сыну Королевой уезжать из России

Роман Худяков узнал, что по окончании вуза Архип Глушко, сын Наташи Королевой и Сергея Глушко (Тарзан), собирается покинуть страну.

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Политик уверен, что советский опыт правильный, когда существовало обязательное распределение молодых специалистов по всей стране. Худяков убежден, что если ты получил образование в России, то должен отдать дань трудом стране в благодарность.

«Нет, Архип, - должны сказать парню не родители, которые одобряют его решение, а государство, - ты не поедешь за рубеж, пока несколько лет не отработаешь в России – на благо своей страны и её народа. Сколько ты учился в вузе? Четыре года?! Вот четыре года и поработай в таком-то прекрасном городе, куда тебя направит страна, - а потом можешь сам принимать решение – оставаться там, перебираться в большой город, или ехать за рубеж. У многих желание уезжать отпадёт»*, - написал в соцсетях Худяков.

Он считает, что Архип должен жить в России, обустраивать ее. И не только ради себя и своей любимой, но и ради мамы и папы, которые хорошо тут зарабатывают.

*Сохранены авторские стилистика, грамматика и пунктуация.