«Другого такого артиста не знаю»: Ахеджакова вслед за Пугачевой расплакалась в израильском театре

84-летняя Лия Ахеджакова побывала на моноспектакле Анатолия Белого в Израиле. Экс-актер МХТ им.Чехова тоже эмигрировал на Землю Обетованную и теперь старается встроиться в культурную сферу новой родины. Его поддерживают всячески российские коллеги.

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Ахеджакова после спектакля побежала в гримерку к Белому. Момент ее эмоционального выплеска попал в кадр – Белый давал интервью Ирине Шихман* для YouTube, и комплименты от советской актрисы теперь может услышать любой зритель в Сети.

«Я не думала, что можно сделать такой спектакль практически из ничего. Ну я в восторге! Я вам скажу, что я просто!..», - разошлась Ахеджакова, расхваливая Белого. – «Как вы читаете стихи, и такая тема, и так это ваше, я проплакала все время».

Лия Меджидовна не унималась: и голос, и физическая форма Белого – все ее впечатлило. «Я, правда, другого такого артиста не знаю. Молодой, красавец, все умеет!» - льстила Ахеджакова.

Кстати, Ахеджакова – не первая звезда, которая льет слезы в израильском театре. До этого расплакалась Алла Пугачева, когда побывала на гастролях «Гоголь-центра». Примадонна утирала влагу с глаз, когда ей аплодировал зал, а со сцены играл «Миллион алых роз».

* Включена в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента