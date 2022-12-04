«Я содержала Советский Союз, а Алла – Россию, которая ей что-то предъявляет»: Лайма Вайкуле напомнила о своих заслугах

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Говоря о любви поклонников, Лайма Вайкуле заявила, что никогда ее не искала и не просила, чтобы ее показывали по телевизору. Певица была так востребована, что ее приглашали.