«Я содержала Советский Союз, а Алла – Россию, которая ей что-то предъявляет»: Лайма Вайкуле напомнила о своих заслугах

Певица Лайма Вайкуле ответила на обвинения в том, что она заработала популярность и большие деньги в России, а теперь начала ругать страну. Вокалистка заявила, что она и ее подруга Алла Пугачева содержали и Советский Союз и Россию. Мол, они собирали огромные залы, выпускали пластинки, а получали от этого копейки.
«Я содержала филармонии, я содержала Советский Союз, выпуская свои диски. Я уже не говорю про Аллу. Я получала 17 рублей, собирая стадион в 45 тысяч. Если кому-то нечего делать, посчитайте, сколько денег я принесла государству. Мой альбом разошелся миллионным тиражом, а я получила 137 рублей за него. Вот посчитайте, кто кого содержал, и кто кому платил? Я отработала, и я содержала весь Советский Союз. А Алла содержала всю эту Россию, которая сейчас ей что-то предъявляет. Мы столько денег заработали тогда для Советского Союза, что даже стыдно говорить», - высказалась Лайма Вайкуле.
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Говоря о любви поклонников, Лайма Вайкуле заявила, что никогда ее не искала и не просила, чтобы ее показывали по телевизору. Певица была так востребована, что ее приглашали.
«Они меня так любили, я же не напрашивалась. Когда было первое выступление на центральном телевидении на Первом канале, я не хотела сниматься… Но я снялась и с первого раза меня полюбили и узнали. Я никому не навязывалась. Это был Советский Союз, не Россия», - заключила Лайма Вайкуле.
По материалам телеканала «Дождь»*.
* Издание включено в реестр СМИ-иноагентов.