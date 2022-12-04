«Голос скрипучий, какой-то надтреснутый»: Сергей Соседов разнес Вячеслава Малежика в эфире НТВ

Сергей Соседов

Сергей Соседов. Фото: Global Look Press

Музыкальный критик Сергей Соседов дал понять, что разочарован выступлением Вячеслава Малежика на шоу «Суперстар! Возвращение».

Известный вокалист, 75-летний исполнитель Вячеслав Малежик в эфире шоу НТВ «Суперстар! Возвращение» показал номер на хит «Купидон». Когда-то эту песню Александра Зацепина исполнял Олег Даль в фильме Леонида Гайдая «Не может быть».

Лера Кудрявцева, которая всегда критиковала Вячеслава Малежика, требуя его удивлять жюри, на этот раз пришла в восторг. Зато музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что в этом номере все было мимо. 

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Вячеслав Малежик на шоу «Суперстар! Возвращение». Фото: кадр программы

«Мне очень понравилась постановка, купидоны. Славочка, но что касается тебя, ты как будто случайно забрел на это празднество и не понял - а где это я. Ты совсем не взаимодействовал с актерами, ты был сам по себе. Не было игривости в пении. Может, ты не в голосе сегодня. Голос скрипучий, какой-то надтреснутый, ты так не пел вот те туры. Это было тяжеловато. Не было игры, юмора, шарма». - высказался Сергей Соседов.

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