«Голос скрипучий, какой-то надтреснутый»: Сергей Соседов разнес Вячеслава Малежика в эфире НТВ

«Мне очень понравилась постановка, купидоны. Славочка, но что касается тебя, ты как будто случайно забрел на это празднество и не понял - а где это я. Ты совсем не взаимодействовал с актерами, ты был сам по себе. Не было игривости в пении. Может, ты не в голосе сегодня. Голос скрипучий, какой-то надтреснутый, ты так не пел вот те туры. Это было тяжеловато. Не было игры, юмора, шарма». - высказался Сергей Соседов.