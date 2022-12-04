«Я желаю чьей-то смерти, это ужасно, но это факт»: уехавший в Израиль Анатолий Белый сделал откровенное признание

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Напомним, Анатолий Белый вместе с семьей уже несколько месяцев живет в Израиле. Артист уверяет, что в Россию он больше не вернется.

По материалам Youtube-канала «А поговорить?» *

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