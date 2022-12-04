Рэпер Мот впервые вышел на сцену с четырехлетним сыном Соломоном (видео)

Российский рэпер Мот во время своего недавнего концерта впервые вывел на сцену маленького сына Соломона. Мальчик, которому сейчас четыре года, немного посидел на сцене под музыку вместе с папой.
На видео, которое выложили в сеть поклонники Мота, запечатлен и момент ухода малыша за кулисы. Примечательно, что перед тем, как уйти, отец и сын вместе встали и, держась за руки, поклонились публике.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»
Соломон - сын Мота (настоящее имя рэпера - Матвей Мельников) и его супруги - бывшей фотомодели Марии Гураль. Они поженились в апреле 2017 года, а в конце 2018-го Мария родила мальчика.