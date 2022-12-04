Если виновна – накажут: вице-спикер отреагировал на новости об экскурсиях у Пугачевой

Новости о том, что в доме Аллы Пугачевой теперь якобы организовывают экскурсии за 10200 рублей, наделала много шуму. Перцу истории добавляет то, что якобы вырученные средства за прогулку по замку Примадонны в Грязи обещают направить в благотворительный фонд Елены Зеленской.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

На билетах, фотографии которых распространяют в Сети, обещают показать комнаты, будуары, гардеробные и клозеты Аллы Пугачевой и Максима Галкина*. Представитель народной артистки Елена Чупракова отказалась комментировать данный факт КП. Поэтому точно сказать никто не может, насколько это соответствует действительности.

Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой не исключил, что это фейк. Однако заметил, что если это все-таки окажется правдой, то наказание должно последовать. Как пишет ФАН, если информация подтвердится, то можно поставить вопрос о прекращении отчисления РАО (Российское авторское общество) по решению суда.

* По решению Министерства юстиции РФ включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.