Швырнул микрофон, разбил очки: Лепс шокировал публику на концерте в Санкт-Петербурге

На днях в Санкт-Петербурге прошел юбилейный концерт певца Григория Лепса, который закончился неприятным конфузом. В конце своего шоу артист решил порадовать фанатов песней на бис, но что-то пошло не так. В какой-то момент Лепс резко наклонился, потом швырнул микрофон, выбросил свои очки и ушел за сцену. Шокированная публика сама допела хит «Самый лучший день», после чего люди стали расходиться.

Позже выяснилось, что звезда остался раздосадован своим исполнением песни, поэтому пожалел, что согласился исполнить композицию на бис. Кроме того, 60-летний музыкант плохо себя чувствовал, это тоже сыграло свою роль.