«Не был готов»: SHAMAN объяснил, почему популярность к нему пришла только недавно

SHAMAN

SHAMAN. Фото: Global Look Press

Исполнитель пишет песни с 15 лет, но всенародная любовь и уважение звезд настигли артиста гораздо позже.

 Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) из обычного музыканта превратился в этом году в суперзвезду.

SHAMAN участвовал и в «Факторе А», и в «Голосе». Но эти проекты не дали исполнителю такой славы, которая есть у него сейчас.

«Действительно, прошло десять лет, представляете? Не созрел еще тогда. Бог дает в том числе и славу только тем, кто готов к ней. Это тоже своего рода испытание. Я участвовал в телепроектах с тех пор, как переехал в столицу, но началось все с родного Новомосковска. Пишу песни и делаю аранжировки с пятнадцати лет. Путь до SHAMAN, до того, что сейчас происходит, — длинный», — признался SHAMAN.

Еще больше новостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

«Видимо, тогда я не был готов. А сейчас пазл», — добавил артист в беседе с ria.ru.

Напомним, ранее SHAMAN ответил на вопрос о своих гонорарах.

Читайте также