«Не был готов»: SHAMAN объяснил, почему популярность к нему пришла только недавно

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) из обычного музыканта превратился в этом году в суперзвезду.

SHAMAN участвовал и в «Факторе А», и в «Голосе». Но эти проекты не дали исполнителю такой славы, которая есть у него сейчас.

«Действительно, прошло десять лет, представляете? Не созрел еще тогда. Бог дает в том числе и славу только тем, кто готов к ней. Это тоже своего рода испытание. Я участвовал в телепроектах с тех пор, как переехал в столицу, но началось все с родного Новомосковска. Пишу песни и делаю аранжировки с пятнадцати лет. Путь до SHAMAN, до того, что сейчас происходит, — длинный», — признался SHAMAN.

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