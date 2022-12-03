«Темное пятно»: Дмитрий Дибров стал забывать слова

Дмитрий Дибров четыре года назад перенес инсульт. В шоу «Секрет на миллион» телеведущий рассказал, что отголоски болезни преследуют его до сих пор.

«Такое темное пятно появилось. Я стал резко забывать слова. Также труднее стало находиться в сауне, а я ее очень люблю. На пятой минуте начинает болеть голова», - заявил Дибров.

Телеведущий также рассказал, что установил в своем дворе чан - горячую бочку, чтобы заменить себе сауну.

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