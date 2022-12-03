Ни челки, ни локонов – совсем другая: певица Натали изменилась до неузнаваемости

Исполнительница хитов «Ветер с моря дул» и «О, боже, какой мужчина» Натали, настоящее имя которой – Наталья Рудина, огорчила поклонников своим новым внешним видом. Певица изменилась до неузнаваемости, и люди отказываются воспринимать ее.

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Звезда поделилась новыми фото в своем микроблоге, на которых только-только вышла из салона красоты. Натали отказалась от блонда, выбрав светло-розовый оттенок, более того, теперь у нее нет ни челки, ни длинных локонов. Певица коротко подстриглась. И подписчики расстроились.