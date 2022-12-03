Ни челки, ни локонов – совсем другая: певица Натали изменилась до неузнаваемости

Исполнительница хитов «Ветер с моря дул» и «О, боже, какой мужчина» Натали, настоящее имя которой – Наталья Рудина, огорчила поклонников своим новым внешним видом. Певица изменилась до неузнаваемости, и люди отказываются воспринимать ее.
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Звезда поделилась новыми фото в своем микроблоге, на которых только-только вышла из салона красоты. Натали отказалась от блонда, выбрав светло-розовый оттенок, более того, теперь у нее нет ни челки, ни длинных локонов. Певица коротко подстриглась. И подписчики расстроились.
Зачем, Наташа??? Совсем вас не узнать», «Прическа совсем не ваша, верните как было», «Короткий не идет, с длинным был огонь», «Прическа прибавила вам возраст», «Цвет не очень хороший, старит», «Вы извините, но до этого было лучше!», Совсем не ваша прическа. Как баба Наташа», - пишут люди в комментариях.
Натали. Фото: соцсети