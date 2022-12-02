«Мнения о баснословных деньгах — преувеличение»: SHAMAN честно рассказал о своих гонорарах

Исполнитель SHAMAN (Ярослав Дронов) заявил, что зарабатывает не такие суммы, как думают поклонники.
Певец напомнил, что артисты вынуждены тратить средства на творчество. Заработанные деньги уходят на клипы и содержание команды помощников.
«Все мнения о баснословных деньгах — преувеличение. Это даже близко нельзя сравнить с доходами большого бизнеса. Но на хлеб с маслом, конечно, хватает», – отметил SHAMAN.
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«Все подсчитывают заработанные артистом деньги, но никто не думает, сколько и на что он тратит. К примеру, съемка качественного клипа — весьма недешевое удовольствие. Кроме того, нужно содержать большую команду: музыканты, менеджеры, администраторы, юристы», — процитировали исполнителя РИА Новости
Напомним, ранее Басков, Долина, Лепс и другие звезды восхитились творчеством популярного артиста и записали песню SHAMAN «Встанем».