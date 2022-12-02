«Мнения о баснословных деньгах — преувеличение»: SHAMAN честно рассказал о своих гонорарах

SHAMAN

SHAMAN. Фото: Global Look Press 

Артист признался, что тяжело содержать большую команду.

Исполнитель SHAMAN (Ярослав Дронов) заявил, что зарабатывает не такие суммы, как думают поклонники.

Певец напомнил, что артисты вынуждены тратить средства на творчество. Заработанные деньги уходят на клипы и содержание команды помощников. 

«Все мнения о баснословных деньгах — преувеличение. Это даже близко нельзя сравнить с доходами большого бизнеса. Но на хлеб с маслом, конечно, хватает», – отметил SHAMAN.

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«Все подсчитывают заработанные артистом деньги, но никто не думает, сколько и на что он тратит. К примеру, съемка качественного клипа — весьма недешевое удовольствие. Кроме того, нужно содержать большую команду: музыканты, менеджеры, администраторы, юристы», — процитировали исполнителя РИА Новости

Напомним, ранее Басков, Долина, Лепс и другие звезды восхитились творчеством популярного артиста и записали песню SHAMAN «Встанем».

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