«Мнения о баснословных деньгах — преувеличение»: SHAMAN честно рассказал о своих гонорарах

Исполнитель SHAMAN (Ярослав Дронов) заявил, что зарабатывает не такие суммы, как думают поклонники.

Певец напомнил, что артисты вынуждены тратить средства на творчество. Заработанные деньги уходят на клипы и содержание команды помощников.

«Все мнения о баснословных деньгах — преувеличение. Это даже близко нельзя сравнить с доходами большого бизнеса. Но на хлеб с маслом, конечно, хватает», – отметил SHAMAN.

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