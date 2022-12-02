«Просила: тихонько»: отверженная Лорак тайно объявилась у Киркорова на празднике, но он ее сдал

Филипп Киркоров 1 декабря принимал дорогих гостей. Повод более чем весомый – у его дочки Аллы-Виктории день рождения, наследнице исполнилось 11 лет. За богатым столом с деликатесами расположились десятки звездных визитеров – от Егора Крида и Давы до беглянки Ани Лорак.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Певица из Украины Лорак долго хранила молчание относительно происходящего, в марте удалив аккаунт в соцсетях, а потом осенью возродилась в Интернете. В попытке усидеть на двух стульях звезда делала обтекающие заявления, в конце концов опять исчезла, вызвав гнев соотечественников, а теперь вот предстала на празднике Киркорова в самом сердце России – в его московском особняке.

«В последнюю минуту прибыла Ани Лорак. С нами Ани Лорак, ребята!» - громко, в микрофон, объявил Киркоров свою гостью.

Кто-то за столом заметил: «Она же просила так тихонько».

«Да, тихонько», - засмеялась сидящая по левую сторону от хозяина вечера певица.

Очевидно, что свое нахождение в России Лорак афишировать не собиралась. В микроблоге – никаких фото и видео с дня рождения.