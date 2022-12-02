«Мама, я слабый»: Анастасия Решетова пожаловалась на сложный характер сына Тимати

Экс-избранница шоумена Тимати запечатлела наследника Ратмира в момент каприза. Малыш пока не научился справляться с неудачами. Это вызвало беспокойство у его матери.

Решетова подловила сына, когда у того рухнула башня из кубиков. Ратмир топнул ногой и проворчал что-то с недовольным видом.