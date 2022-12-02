«Мама, я слабый»: Анастасия Решетова пожаловалась на сложный характер сына Тимати

Анастасия Решетова с сыном Ратмиром

Анастасия Решетова с сыном Ратмиром. Фото: соцсети 

Модель поделилась секретом воспитания ребенка.

Экс-избранница шоумена Тимати запечатлела наследника Ратмира в момент каприза. Малыш пока не научился справляться с неудачами. Это вызвало беспокойство у его матери.

Решетова подловила сына, когда у того рухнула башня из кубиков. Ратмир топнул ногой и проворчал что-то с недовольным видом.

«Я засняла именно тот момент, когда он расстраивается из-за маленькой неудачи. На мой взгляд, крайне важно с маленьких лет воспитывать в ребенке упорство, усидчивость и здоровое отношение к неудачам», – отметила Анастасия.

Решетова поделилась с поклонниками трудностями воспитания сына. Она отметила, что ее ждет серьезный разговор с трехлетним Ратмиром.

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«Часто слышу: «Мама, я не смогу. Мама, я слабый. Мама, я не умею». Нам явно будет о чем поговорить с ним сегодня», – поделилась Решетова в личном микроблоге.

Напомним, ранее Решетова призналась, что до сих пор спит в одной кровати с наследником. 

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