«Сплю с ним в одной кровати»: Анастасия Решетова столкнулась с трудностями материнства

Бывшая возлюбленная Тимати - Анастасия Решетова - призналась, что все еще ложится спать вместе с сыном.

Молодая мамочка переживает, что поступает неправильно. Этим знаменитость поделилась в соцсетях.

«Полезно или неполезно спать с ребенком? В октябре Ратмиру исполнилось три года, и сейчас я до сих пор сплю с ним в одной кровати. Стоит отметить, что он спокойно может спать и один, у него нет привыкания. Но прочитала, что совместный сон с родителями после трех лет может стать причиной разных проблем», - призналась Решетова.