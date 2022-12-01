Стало известно, с кем живет «бывший» Татьяны Булановой

Владислав Радимов, которого знают не только как экс-тренера «Зенита-2», но и как бывшего мужа Татьяны Булановой, снова обрел счастье в личной жизни.

С Булановой они расстались шесть лет назад. С тех пор у певицы давно появился новый возлюбленный — Валерий Руднев.

Жизнь ее бывшего супруга не так часто освещается СМИ, но теперь выяснилось, что у него тоже — новая подруга: ее зовут Анастасия, ее сын тренировался у Радимова, так они и познакомились.

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Как рассказал изданию «РИА ФАН» источник, Анастасия — петербурженка, она тоже пережила развод, занимается изготовлением свечей и ароматизаторов. Похоже, у них все серьезно: Радимов уже представил девушку своей маме.