«Самый романтический возраст»: дочери покойной Началовой исполнилось шестнадцать – как выглядит девушка

Дочери ныне покойной вокалистки Юлии Началовой Вере Алдониной в первый день зимы исполнилось шестнадцать лет.
Вера Алдонина к этому возрасту превратилась в настоящую красивую девушку, унаследовавшую внешность и талант своей мамы. Вера Алдонина обладает вокальным даром, она хорошо поет, знает языки и много времени уделяет образованию.
Одной из первых Веру Алдонину публично поздравила бывший пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева. Она поделилась в микроблоге совместным селфи с Верой и посвятила ей немало теплых слов.
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Вера Алдонина и Анна Исаева. Фото: соцсети
«Верочка, моя девочка любимая и самая здравомыслящая на свете! С днем вхождения в юность! 16 лет - самый романтический возраст. Желаю тебе влюбляться и быть окрыленной. Желаю, чтобы в тебя влюблялись и толпы поклонников были у твоих ног! Это дает ощущение полета.
Но ощущение счастья придают другие качества. Я не могу не сказать о них как мама, стремись, улучшай, совершенствуй свои знания. Они всегда тебе пригодятся», - написала Анна Исаева.
Она также добавила, что в ближайшую субботу дочь Юлии Началовой появится на шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей!» на канале «Россия 1».