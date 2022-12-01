«Самый романтический возраст»: дочери покойной Началовой исполнилось шестнадцать – как выглядит девушка

Дочери ныне покойной вокалистки Юлии Началовой Вере Алдониной в первый день зимы исполнилось шестнадцать лет.

Вера Алдонина к этому возрасту превратилась в настоящую красивую девушку, унаследовавшую внешность и талант своей мамы. Вера Алдонина обладает вокальным даром, она хорошо поет, знает языки и много времени уделяет образованию.

Одной из первых Веру Алдонину публично поздравила бывший пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева. Она поделилась в микроблоге совместным селфи с Верой и посвятила ей немало теплых слов.

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