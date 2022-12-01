«Я до сих пор в шоке!»: невестка Валерии с мужем сделали парные тату в честь дочери

Лиана и Арсений Шульгины с Валерией

Лиана и Арсений Шульгины с Валерией. Фото: соцсети 

Лиана и Арсений Шульгины набили на руке имя наследницы.

На днях предприниматель Арсений Шульгин нарушил свое обещание никогда не бить тату. Младший сын исполнительницы Валерии таким способом поддержал жену Лиану.

Молодая мать и начинающая бизнесвумен Лиана Шульгина устроила в своей квартире обучающую онлайн-трансляцию. Шульгина во время эфира согласилась сделать тату с именем дочери Селин.

Любимый муж невестки Валерии тоже приготовил предплечье для нанесения тату. Арсений сделал это, чтобы жена не переживала.

«Сеня решил меня поддержать и тоже сделать тату. Я до сих пор в шоке! Человек, который говорил, что никогда не сделает тату. Любовь, одним словом, не иначе!», – поделилась Лиана Шульгина в своем микроблоге.

Татуировки Шульгиных. Фото: соцсети 

Напомним, ранее сын Валерии стал лучшим предпринимателем в сфере онлайн.

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