«Я до сих пор в шоке!»: невестка Валерии с мужем сделали парные тату в честь дочери

На днях предприниматель Арсений Шульгин нарушил свое обещание никогда не бить тату. Младший сын исполнительницы Валерии таким способом поддержал жену Лиану.

Молодая мать и начинающая бизнесвумен Лиана Шульгина устроила в своей квартире обучающую онлайн-трансляцию. Шульгина во время эфира согласилась сделать тату с именем дочери Селин.

Любимый муж невестки Валерии тоже приготовил предплечье для нанесения тату. Арсений сделал это, чтобы жена не переживала.