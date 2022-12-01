«Я до сих пор в шоке!»: невестка Валерии с мужем сделали парные тату в честь дочери

На днях предприниматель Арсений Шульгин нарушил свое обещание никогда не бить тату. Младший сын исполнительницы Валерии таким способом поддержал жену Лиану.
Молодая мать и начинающая бизнесвумен Лиана Шульгина устроила в своей квартире обучающую онлайн-трансляцию. Шульгина во время эфира согласилась сделать тату с именем дочери Селин.
Любимый муж невестки Валерии тоже приготовил предплечье для нанесения тату. Арсений сделал это, чтобы жена не переживала.
«Сеня решил меня поддержать и тоже сделать тату. Я до сих пор в шоке! Человек, который говорил, что никогда не сделает тату. Любовь, одним словом, не иначе!», – поделилась Лиана Шульгина в своем микроблоге.
Татуировки Шульгиных. Фото: соцсети
Напомним, ранее сын Валерии стал лучшим предпринимателем в сфере онлайн.