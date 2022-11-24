«Хочется вам все рассказать»: Арсений Шульгин стал лучшим онлайн-предпринимателем

Наследник исполнительницы Валерии и продюсера Александра Шульгина – Арсений Шульгин – похвастался новым достижением.
Бизнесмен опубликовал на своей странице в соцсетях кадр со статуэткой в руках. Арсений признался, что стал лучшим среди предпринимателей в онлайн-сфере.
«Столько всего мы готовим на 2023 год. Это будет очень-очень мощно. Хочется вам все рассказать, но всему свое время», – отметил Шульгин.
К слову, Арсений Шульгин был номинирован на премию «Best Business Awards».
В данном конкурсе принял участие и стал лучшим ресторатором Антон Пинский. Бизнесмен поделился своим секретом успеха.
«Трудолюбие, голова, спорт и правильно жениться», – процитировала Пинского жена Шульгина в своем микроблоге.