«Хочется вам все рассказать»: Арсений Шульгин стал лучшим онлайн-предпринимателем

Наследник исполнительницы Валерии и продюсера Александра Шульгина – Арсений Шульгин – похвастался новым достижением.

Бизнесмен опубликовал на своей странице в соцсетях кадр со статуэткой в руках. Арсений признался, что стал лучшим среди предпринимателей в онлайн-сфере.