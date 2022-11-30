Оскандалившийся Максим Галкин* готовится выступить в Санкт-Петербурге

Максим Галкин* продолжает активно гастролировать по Европе и США. На своем официальном сайте юморист опубликовал анонс нового заграничного тура.
В афише неожиданно для поклонников появился Санкт-Петербург. Оказалось, в нем супруг Аллы Пугачевой готовится выступить 7 марта 2023 года.
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Фото: скриншот с официального сайта Максима Галкина
К сожалению российских поклонников, речь идет не о северной столице, а о городе в Америке. Как известно, в штате Флорида имеется свой Санкт-Петербург (Сент-Питерсберг). Он является популярным курортом. Там-то Максим и готовится выступить со своей юмористической программой грядущей весной.
Напомним, сейчас Галкин и Пугачева живут в Израиле. Знаменитости уже перевели детей в местную школу и выставили на продажу свой роскошный замок-особняк, расположенный в подмосковной деревне Грязь. Коттедж оценили в миллиард рублей.
*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.