Арзамасова готова бросить «Ледниковый период» ради ребенка

Участница шоу «Ледниковый период. Снова вместе» Елизавета Арзамасова не так давно родила сына фигуристу Илье Авербуху. Актриса призналась, что теперь она по-настоящему счастлива.

«Левушка — добродушный и в меру покладистый мальчик. Совсем не скандалист. Тоже любит уютную тишину дома и с интересом воспринимает яркие творческие события», — заявила актриса в разговоре с Teleprogramma.pro.

Наш журналист поинтересовалась — готова ли Лиза попрощаться с карьерой ради ребенка. Ответ был неожиданным.

«Конечно. Если есть такая необходимость, то никакая работа не может быть важнее семьи. Но пока есть возможность совмещать, делаю это с удовольствием. Мне кажется, что всем детям приятно, когда родители счастливы не только дома, но и в других воплощениях», — добавила актриса.

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