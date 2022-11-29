«Ух, женщина-огонь»: Волочкова зажигательно станцевала в обтягивающих лосинах

В грядущем январе Анастасия Волочкова отметит 47-й день рождения. Однако экс-прима Большого театра легко может дать фору юным балеринам. В новом видео она лишний раз доказала это.
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Анастасия показала фрагмент своего спектакля, который состоится в Москве 11 декабря. В ролике артистка зажигательно станцевала в обтягивающих белоснежных лосинах и черной жилетке.
«Моя любимая вариация Кармен», — написала Волочкова.
Многие пользователи восхитились талантом звезды.
«Ух, женщина-огонь! Всем бы так в ее возрасте», «Есть еще порох в пороховницах», «Зажигалка. С такой не соскучишься», «Была самой лучшей и осталась», «Трудяга. Всего добилась сама. Очень уважаю за это», — высказались они.