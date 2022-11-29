«Ух, женщина-огонь»: Волочкова зажигательно станцевала в обтягивающих лосинах

Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Балерина показала фрагмент тренировки.

В грядущем январе Анастасия Волочкова отметит 47-й день рождения. Однако экс-прима Большого театра легко может дать фору юным балеринам. В новом видео она лишний раз доказала это. 

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Анастасия показала фрагмент своего спектакля, который состоится в Москве 11 декабря. В ролике артистка зажигательно станцевала в обтягивающих белоснежных лосинах и черной жилетке.

«Моя любимая вариация Кармен», — написала Волочкова.

Многие пользователи восхитились талантом звезды.

«Ух, женщина-огонь! Всем бы так в ее возрасте», «Есть еще порох в пороховницах», «Зажигалка. С такой не соскучишься», «Была самой лучшей и осталась», «Трудяга. Всего добилась сама. Очень уважаю за это», — высказались они.

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