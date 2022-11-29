Принц Уильям отказался встречаться с Гарри в США

Поклонники надеялись, что смерть королевы Елизаветы сгладит конфликт между принцами Уильямом и Гарри. Но чуда не произошло, братья, судя по всему, до сих пор не общаются.

Принц Уэльский и Кейт Мидлтон собираются прилететь на три дня в американский город Бостон, чтобы принять участие в некоторых мероприятиях. Там же будет Гарри со своей женой Меган Маркл.

Однако встречаться братья не планируют, несмотря на то что будут находиться недалеко друг от друга. Судя по всему, Уильям зол на брата из-за премии «Пульс надежды» от фонда Джона Кеннеди.

Сассекских, напомним, наградили за «борьбу с расизмом в королевской семье».

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