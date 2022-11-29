Сбежавшая из России Елена Воробей случайно проболталась про Ивана Урганта

Бывшая звезда «Аншлага» Елена Воробей заявила о том, что была вынуждена уехать из России из-за постоянных стрессов. Юмористка теперь осела в Израиле и дает скандальные интервью.

«В Москве я находилась в жутком стрессе. Начали уезжать знаковые, умные, культовые люди. Я приехала в Израиль, встретила там столько талантов в одном месте: Аллу Борисовну, Максима Галкина*, Андрея Макаревича*, Ваню Урганта...» — заявила комедиантка.

Иван Ургант, напомним, находится сейчас в Москве и даже готовит новые проекты. Так рассказывала недавно его бывшая коллега по «Вечернему Урганту» Алла Михеева. По ее словам, телеведущий каждый день ходит на работу в «Останкино».

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