«В Москве находилась в жутком стрессе»: Елена Воробей сбежала в Израиль

За последние несколько месяцев за границу перебралась часть российских знаменитостей. В числе прочих Россию покинула Елена Воробей. Юмористка призналась, что обосновалась в Израиле.

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За рубежом звезде не приходится скучать. Она дает концерты, записывает новые песни и общается с коллегами по шоу-бизнесу, которых там оказалось немало.