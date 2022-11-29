«В Москве находилась в жутком стрессе»: Елена Воробей сбежала в Израиль

За последние несколько месяцев за границу перебралась часть российских знаменитостей. В числе прочих Россию покинула Елена Воробей. Юмористка призналась, что обосновалась в Израиле.
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За рубежом звезде не приходится скучать. Она дает концерты, записывает новые песни и общается с коллегами по шоу-бизнесу, которых там оказалось немало.
«В Москве находилась в жутком стрессе. Начали уезжать знаковые, умные, культовые люди. Я приехала в Израиль и обнаружила столько талантов в одном месте — Аллу Борисовну Пугачеву, Максима Галкина*, Андрея Макаревича**, Ваню Урганта», — поделилась Елена.
Сейчас Воробей обживается на новом месте. Она уже обзавелась домом. Реакция публики, раскритиковавшей переезд, звезду не огорчила.
«Нервы не железные, конечно, но важно самосохраниться», — отметила артистка в YouTube-шоу „Первое радио 89.1“.
*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
**Андрей Макаревич признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 2.09.2022.