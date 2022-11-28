«Здоровья!»: Лазарев показал ту единственную, которой безоговорочно доверяет сына и дочь

Сергей Лазарев в свое время скрыл ото всех рождение первенца — сына Никиты. Его выносила суррогатная мама от донорской клетки женщины, которую артист выбрал в качестве биологической матери. Позже в студии программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» певец признался, что у него есть и дочка Аня. Ее тоже родила суррогатная мама. При этом у детей Сергея Лазарева стопроцентное родство. У них одна биологическая мама на двоих.
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Сергей Лазарев с мамой Валентиной Викторовной. Фото: личный архив
В своем микроблоге в День матери Сергей Лазарев показал ту единственную, которой он может безоговорочно доверить своих детей. И это его мама Валентина Викторовна. Кто если не родная бабушка позаботиться о внуках. Тем более, что певец доверяет той, что вырастила его самого.
«С Днем всех мам! Мамуля, поздравляю и желаю быть радостной, счастливой, здоровой и чаще улыбаться!! Люблю», — отметил певец.
При этом мама Сергей Лазарева намекнула, что с внуками сидит не так часто. Ее сын прекрасно справляется с детьми, которые очень к нему привязаны. Они растут без мамы, но при этом окружены заботой и вниманием бабушки и отца.