«Здоровья!»: Лазарев показал ту единственную, которой безоговорочно доверяет сына и дочь

Сергей Лазарев в свое время скрыл ото всех рождение первенца — сына Никиты. Его выносила суррогатная мама от донорской клетки женщины, которую артист выбрал в качестве биологической матери. Позже в студии программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» певец признался, что у него есть и дочка Аня. Ее тоже родила суррогатная мама. При этом у детей Сергея Лазарева стопроцентное родство. У них одна биологическая мама на двоих.

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