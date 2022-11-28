«Двое моих коллег погибли»: Запашный рассказал про недавнюю трагедию с тигром

Известный дрессировщик Эдгард Запашный рассказал в шоу «Звезды сошлись», как недавно пострадал от тигра. По его словам, все случилось по его неосторожности. Животное не хотело причинить ему зло, оно просто отмахнулось лапой, а артист не успел среагировать.

«Если бы я не отвлекся, я бы увидел момент прыжка и у меня было бы время увернуться. Но это не был акт нападения, это не было сделано со злостью», — добавил Запашный.

Гарик также подчеркнул, что еще легко отделался. Были похожие случаи, по его словам, но там все закончилось очень печально.

«Двое моих коллег погибли. Два или три года назад во Франции дрессировщик погиб, а до этого в Одессе девочка умерла. Такой же был удар, только им четко по горлу попало», — посетовал дрессировщик.

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