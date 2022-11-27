Собчак вернулась к обычной жизни и удаляет все комментарии про гражданство и «Ростех»

Так называемая журналистка Ксения Собчак не долго горевала по своим коллегам, которые попали из-за нее в тюрьму и теперь им грозят реальные уголовные сроки. Светская львица вернулась в Москву и начала прежнюю жизнь.

Сначала Собчак выложила фото в соцсетях из театра, потом светская львица дала понять, что снова встречается с друзьями и ходит по ресторанам. Гребешки и устрицы тоже вернулись в рацион плачущей по коллегам телеведущей.

Вот только комментарии в соцсетях Ксении практически все поклонники пишут про гражданство и «Ростех». Пользователям интересно - почему же Собчак нагло врала все это время.

Но отклики тщательно чистят модераторы. Ни один комментарий по реальным темам не походит, все отправляется в бан.

«Но это же другое», - сказала бы сама она.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».