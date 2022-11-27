«Надеюсь, обойдет стороной»: Ефременкова рассказала о главном страхе в воспитании сыновей

Бывшая участница проекта «Дом-2» Юлия Ефременкова часто рассказывает подписчикам о нелегких моментах своего материнства. Поклонники часто осуждают ее за неопытность, но девушка соглашается, что ей еще есть, чему учиться. На днях она поделилась своими опасениями, связанными с воспитанием сыновей.

Юлия и Мондезир Свет-Амур впервые стали родителями два месяца назад. Малыши появились на свет раньше положенного срока путем плановой операции кесарева сечения. Вес сыновей звездной пары был слишком мал, поэтому еще месяц они находились в больнице под наблюдением врачей.

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Сейчас близнецы уже находятся дома. И Ефременкова рассказала, что старается давать одинаковое количества заботы и внимания обоим сыновьям, так как с этим моментом связан ее главный страх. Красотка очень боится, что у нее может появиться «любимчик» среди малышей.