«Надеюсь, обойдет стороной»: Ефременкова рассказала о главном страхе в воспитании сыновей

Бывшая участница проекта «Дом-2» Юлия Ефременкова часто рассказывает подписчикам о нелегких моментах своего материнства. Поклонники часто осуждают ее за неопытность, но девушка соглашается, что ей еще есть, чему учиться. На днях она поделилась своими опасениями, связанными с воспитанием сыновей.
Юлия и Мондезир Свет-Амур впервые стали родителями два месяца назад. Малыши появились на свет раньше положенного срока путем плановой операции кесарева сечения. Вес сыновей звездной пары был слишком мал, поэтому еще месяц они находились в больнице под наблюдением врачей.
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Сейчас близнецы уже находятся дома. И Ефременкова рассказала, что старается давать одинаковое количества заботы и внимания обоим сыновьям, так как с этим моментом связан ее главный страх. Красотка очень боится, что у нее может появиться «любимчик» среди малышей.
«Каждый раз смотрю на этих двух маленьких крошек и очень переживаю, чтобы любовь досталась им одинаково в равной доли», - рассказала о сокровенном экс-участница телестройки.
Ефременкова рассказала подписчикам о своем страхе. Фото: соцсети
Также Юлия отметила, что сейчас ей и Мондезиру легко различать сыновей. Мальчики по-прежнему имеют большую разницу в весе. Дело в том, что беременность Ефременковой протекала с осложнениями. Во время обследования врачи обнаружили, что малыши питаются от одной плаценты, поэтому на двоих им не хватает достаточного количества полезных веществ.
В итоге, разница в их весе на момент родов составила чуть больше одного килограмма. Ефременкова постоянно ходила на УЗИ, где медики следили за тем, как развиваются крохи. На днях красотка рассказала подписчикам, что и сейчас ее сыновья развиваются неравномерно: один из них гораздо крупнее другого.