Дмитрий Нагиев без «Голоса», но при деле: чем сейчас занимается актер

Дмитрий Нагиев ушел из шоу «Голос» в начале этого года, но совсем с радаров актер не пропал. Периодически артист появляется на съемках сериалов и различных шоу.

Например, недавно Нагиев заменил восстанавливающегося после коронавируса Александра Маслякова в первой игре нового сезона КВН.

Также Дмитрий активно снимается в сериалах и играет в театре - в Петербурге и Москве продолжает выходить спектакль «Кыся» по повести Владимира Кунина.

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