«До чего похожа на мать»: дочь Любови Успенской выступила на ее концерте, поразив зрителей (видео)

Дочь Успенской Татьяна Плаксина

Татьяна Плаксина. Фото: соцсети

Похудевшая Татьяна в эффектном красном платье пела голосом своей знаменитой мамы.

Начинающая певица Татьяна Плаксина, дочь исполнительницы шансона Любови Успенской, похоже, имеет все шансы повторить успех своей родительницы. Девушка совсем недавно начала выступать на сцене, но многие уже заметили, что и внешность, и прекрасный голос, передались ей по наследству от Любови.

На концерте в Красноярске в эту пятницу Татьяна выступала вместе с матерью, пела ее песни, и привела зрителей в восторг.

В этот вечер молодая певица была в коротком красном платье с бретельками в виде серебристых цепочек, в высоких черных сапогах и перчатках.

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Кстати, в своем творчестве Татьяна решила использовать псевдоним - Пача Тати. В одной из телепередач она рассказала, что это имя пришло к ней во время путешествия по Латинской Америке, где она познакомилась с коренными жителями. Индейцы поведали, что в их мироздании есть две планеты: Мать Земля - Пача Мама и Небесный Отец - Пача Тата. Гостью же они называли не Татьяна, а Тати. Соединив две эти мысли воедино, Таня превратила себя в отдельную «планету».

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