«До чего похожа на мать»: дочь Любови Успенской выступила на ее концерте, поразив зрителей (видео)

Начинающая певица Татьяна Плаксина, дочь исполнительницы шансона Любови Успенской, похоже, имеет все шансы повторить успех своей родительницы. Девушка совсем недавно начала выступать на сцене, но многие уже заметили, что и внешность, и прекрасный голос, передались ей по наследству от Любови.

На концерте в Красноярске в эту пятницу Татьяна выступала вместе с матерью, пела ее песни, и привела зрителей в восторг.

В этот вечер молодая певица была в коротком красном платье с бретельками в виде серебристых цепочек, в высоких черных сапогах и перчатках.

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