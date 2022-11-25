Рот кривой, волосы чужие, один глаз меньше другого: новое фото неузнаваемой Пугачевой появилось в Сети

Ранее звезду уже распекли за то, что она ради молодого мужа изуродовала себя. Сейчас снимок вдобавок ко всему сильно отфотошоплен. Поэтому, действительно, узнать всенародную любимицу в кадре можно с трудом.

Кстати, носить парики Примадонна вынуждена из-за того, что полысела. Об этом рассказал чуть ранее ее экс-стилист Джордж Ровалс. На голове у Аллы Борисовны от своей шевелюры остались «слезы», поэтому длину и объем она делает при помощи накладных шиньонов и трессов.