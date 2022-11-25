«Вас ждет горячий контент»: Айза будет продавать свои пикантные фотографии

Экс-возлюбленная Гуфа – Айза Лилуна-Ай – призналась, где будет размещать соблазнительные кадры.

Поклонники Айзы с помощью платной подписки смогут увидеть секретный контент знаменитости в приложении Boosty. Бизнесвумен обещает публиковать уникальные и умопомрачительные ролики и фото.

«Ребят, подписывайтесь на меня! Вас ждет горячий контент. Буду скидывать видосы, всякие тексты, будем говорить на откровенные темы», – написала Айза в личном микроблоге.

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