«Вас ждет горячий контент»: Айза будет продавать свои пикантные фотографии

Айза

Айза. Фото: соцсети 

Телеведущая зарегистрировалась на платформе монетизации авторского контента.

Экс-возлюбленная Гуфа – Айза Лилуна-Ай – призналась, где будет размещать соблазнительные кадры.

Поклонники Айзы с помощью платной подписки смогут увидеть секретный контент знаменитости в приложении Boosty. Бизнесвумен обещает публиковать уникальные и умопомрачительные ролики и фото.

«Ребят, подписывайтесь на меня! Вас ждет горячий контент. Буду скидывать видосы, всякие тексты, будем говорить на откровенные темы», – написала Айза в личном микроблоге.

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«Я уже выложила прежние фотосеты, но уже без цензуры. Вы их не видели», – добавила бывшая возлюбленная Гуфа.

 

 

Напомним, ранее Айза рассказала, почему уже год не заводит романтические отношения.

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