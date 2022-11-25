Скромный актер из Рыбинска: на кого Юлия Пересильд променяла Алексея Учителя

Около двух лет назад Юлия Пересильд рассталась с Алексеем Учителем. Накануне актриса вышла в свет с новым избранником.
Она появилась на премии глянцевого журнала с Михаилом Тройником. Пара нежно обнималась перед камерами, однако не стала комментировать личную жизнь.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Если с Учителем Пересильд приходилось скрывать свои отношения, поскольку он был официально женат, то с новым возлюбленным такой необходимости нет. 34-летний артист холост и не имеет детей.
Известно, что он родился и получил образование в городе Рыбинск Ярославской области. После гимназии Михаил поступил в Технический университет имени Баумана и начал играть в команде КВН. В итоге молодой человек понял, что не хочет быть инженером и поступил в школу-студию МХАТ.
Будущий артист жил скромно. Сначала он поселился в общежитии, а затем стал снимать квартиру с друзьями.
Вместе с ролями к Михаилу пришли и неплохие деньги. Он перебрался в отельную квартиру. Сейчас в его копилке роли во многих кино и сериалах, в числе которых «Метод», «Чики», «Хандра», «Окаянные дни», «Иванько», «Чемпион мира» и так далее.
По информации КП, гонорары Тройника варьируются в зависимости от проекта (в среднем это суммы от 100 до 200 тысяч рублей за съемочный день). Также актер работает в театре.
Михаил не любит обсуждать личную жизнь, но не скрывает, что хочет семью. Недавно он признался, что мечтает стать «спокойным семьянином».