Скромный актер из Рыбинска: на кого Юлия Пересильд променяла Алексея Учителя

Около двух лет назад Юлия Пересильд рассталась с Алексеем Учителем. Накануне актриса вышла в свет с новым избранником.

Она появилась на премии глянцевого журнала с Михаилом Тройником. Пара нежно обнималась перед камерами, однако не стала комментировать личную жизнь.

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Если с Учителем Пересильд приходилось скрывать свои отношения, поскольку он был официально женат, то с новым возлюбленным такой необходимости нет. 34-летний артист холост и не имеет детей.

Известно, что он родился и получил образование в городе Рыбинск Ярославской области. После гимназии Михаил поступил в Технический университет имени Баумана и начал играть в команде КВН. В итоге молодой человек понял, что не хочет быть инженером и поступил в школу-студию МХАТ.