«Хотела один бокал, а выпила четыре»: раскрасневшаяся Семенович пожаловалась на похмелье (видео)

Певица Анна Семенович в четверг утром пожаловалась своим подписчикам на похмелье. Судя по всему, чувствовала она себя действительно плохо, потому что держалась за голову.

«Кто-то вчера немножко с винишком переборщил. На премии, а потом на открытии нового сезона на канале RU.TV. Пела, выступала, всех веселила. Ну, и веселилась сама, естественно. Я же не могу без веселья. Выпила вина - хотела один бокал, выпила четыре. Голова болит. А сегодня концерт», - посетовала звезда.

Анна спросила у народа совета по поводу того, как привести свое самочувствие в порядок до концерта. Но в итоге нашла решение сама. Несмотря на то, что десятки человек рекомендовали ей выпить еще, она достала из морозилки «лекарство», которого требовала в тот момент душа.

«Не знаю, как вы лечитесь от похмелья. А я решила заточить пельмеши, с бульончиком», - сообщила она, с аппетитом уплетая пельмени.

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