«Какой узкий передок»: Севастьянова в микро-шортах и футболке на голое тело обнажила свои прелести

В последнее время Каролина большую часть времени проводит в Монако. Она не скрывает, что любит теплый климат. В соцсетях то и дело спортсменка публикует кадры, на которых позирует в мини-бикини. А для выходов в свет она выбирает соблазнительные платья.

На этот раз Севастьянова покрасовалась в короткой футболке на голое тело микро-шортах в своей спальне. Она обнажила плоский живот и похвасталась длинными ножками. Чемпионка засветила изящные изгибы фигуры.

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