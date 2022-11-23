Севастьянова в лифе бандо обнажила «бугры страсти» на публике: залюбовался весь пляж

Каролина Севастьянова не так давно снялась в шоу «Звезды в Африке». Художественная гимнастка давно завершила карьеру, но не потеряла своей спортивной подготовки. Даже на проекте она впечатлила других участков своей стройностью и растяжкой. Теперь чемпионка уже вернулась к привычной жизни.
Недавно Каролина приехала в Монако. Она рассталась с бойфрендом спустя пять лет отношений. Гимнастка теперь еще чаще делится пикантными кадрами. Она любит носить женственные платья. Но в жаркой стране ее наряды особенно откровенные.
На этот раз Севастьянова поделилась пляжным фото. Она в лифе бандо красовалась на полотенце. Гимнастка обнажила округлые полушария груди, которые едва прикрыл купальник.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были впечатлены. Олимпийская чемпионка лишила их дара речи. Но многие все же осыпали ее комплиментами. «Вау, какая фигура», «Ой, утянулась сильно», «Грудь убежала», «Весь пляж Монако поразили», «Какая русалочка», «Бугры страсти показала, чертовка», «Хороша», — стали писать подписчики.