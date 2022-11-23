Севастьянова в лифе бандо обнажила «бугры страсти» на публике: залюбовался весь пляж

Недавно Каролина приехала в Монако. Она рассталась с бойфрендом спустя пять лет отношений. Гимнастка теперь еще чаще делится пикантными кадрами. Она любит носить женственные платья. Но в жаркой стране ее наряды особенно откровенные.

На этот раз Севастьянова поделилась пляжным фото. Она в лифе бандо красовалась на полотенце. Гимнастка обнажила округлые полушария груди, которые едва прикрыл купальник.

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