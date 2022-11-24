Что происходит с Александром Масляковым: последние новости

Звезда «Уральских пельменей» Ксения Корнева рассказала, что на самом деле сейчас происходит с ведущим КВН Александром Масляковым. По ее словам, он чувствует себя нормально и может даже появиться в финале игры.

«Насколько я знаю, все в порядке с ним, потому что провести игру для человека в таком солидном возрасте уже очень непросто. Я думаю, что Александр Васильевич просто подстраховался. А так, я думаю, он еще всем нам нос утрет», - заявила Корнева kp.ru.

По ее словам, Маслякова юмористы действительно уважают за профессионализм.