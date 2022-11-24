Солнцев: «Погибший муж Берковой звонил мне из леса в пять утра»

Рустам Солнцев рассказал в проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду» о том, что был шапочно знаком с погибшим мужем Елены Берковой, Андреем Стояновым.

«Однажды он позвонил мне в пять утра и попросил кинуть на карту какие-то маленькие деньги, при том что я был с ним совсем шапочно знаком. Просто знал, что он муж Лены Берковой, даже какого-то знакомства за руку не было. Я тогда понял, что уже что-то происходит, потому что он сказал: «Я нахожусь в лесу, и мне срочно нужны деньги», — вспоминает Солнцев.

Бывший участник «Дома-2» подчеркнул, что деньги он ему не перевел, и потом Стоянов пропал бесследно.

Напомним, мужчина умер от остановки сердца, однако его знакомые считают, что всему виной — запрещенные препараты.