«Моя жизнь в корне изменилась»: Анфиса Чехова поделилась историей потери лишних килограммов

Телеведущая Анфиса Чехова ответила на вопрос о своем похудении.
Актриса исключила сахар и стала не только стройнее, но и поменяла мышление. К такому выводу пришла Чехова в беседе с поклонниками.
«Сахар – это разрешенный наркотик, причем кокаиновой группы, который повышает эндорфины, вызывает эйфорию, сильное привыкание и вместе с этим разрушает наш иммунитет», – отметила Чехова.
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«Приводит к ожирению, сахарному диабету, вымывает калиций из костей. После того, как я отказалась от сахара, моя жизнь в корне изменилась! Даже мышление, даже сознание! Сахар - самое шикарное питание для паразитов, живущих в нашем организме», – добавила Анфиса в личном микроблоге.
Напомним, ранее модель Анастасия Решетова поделилась результатами похудения.