«Моя жизнь в корне изменилась»: Анфиса Чехова поделилась историей потери лишних килограммов

Телеведущая Анфиса Чехова ответила на вопрос о своем похудении.

Актриса исключила сахар и стала не только стройнее, но и поменяла мышление. К такому выводу пришла Чехова в беседе с поклонниками.

«Сахар – это разрешенный наркотик, причем кокаиновой группы, который повышает эндорфины, вызывает эйфорию, сильное привыкание и вместе с этим разрушает наш иммунитет», – отметила Чехова.

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