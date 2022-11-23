«Все на мне»: Ксения Бородина пожаловалась на бывших мужей

Телеведущая рассказала, как ее бывшие мужья участвуют в воспитании дочерей. Примечательно, что один из экс-возлюбленных совершенно не помогает материально.
Бородина отметила, что бизнесмен Юрий Будагов не присылает деньги дочери Марусе.
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А вот предприниматель и блогер Курбан Омаров дает малышке Теоне минимальную сумму.
«Отец Маруси не помогает. Отец Теоны пересылает регулярно определенную небольшую сумму. Школа, путешествия, няни, быт, одежда девочек — все на мне. Поэтому я так часто говорю о независимости, это очень важно! Надеюсь, что мои дети никогда не будут ни в чем нуждаться», – призналась Бородина в личном микроблоге.
Напомним, ранее Ксения Бородина взяла для младшей дочери свинью на час. Малышка слезно просила минипига. И телеведущая сжалилась над наследницей.