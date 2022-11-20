Устала слушать истерики: Ксения Бородина взяла для дочери свинью на час

Телеведущая Ксения Бородина поделилась счастьем своей дочери Теоны. Знаменитость показала сияющее лито девочки, которая получила долгожданный подарок.
Ксения долгое время не разрешала наследнице завести карликовую синью дома. У Бородиной собрался и без свиньи целый зоопарк. Ксении нравится ухаживать за собакой и котом, но впустить в дом поросенка экс-возлюбленная Курбана Омарова была не готова.
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Однако Ксения решила порадовать Тею хотя бы на час и просто арендовала свинку.
Дочь Ксении Бородиной с новым домашним животным. Фото: соцсети
«Нет ничего лучше, чем счастливый ребенок, пусть и на час. Кстати, совсем не пахнет, совсем. и очень маленькая. Василиса будет часто приезжать в гости», – рассказала про свинью Ксения.
Напомним, ранее Ксения Бородина запечатлела дочь Теону со слезами на глазах. Девочка устроила сцену истерики из-за того, что ей не покупают карликовую свинью.