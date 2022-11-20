Устала слушать истерики: Ксения Бородина взяла для дочери свинью на час

Ксения Бооодина

Ксения Бородина. Фото: соцсети 

Телеведущая решила порадовать младшую наследницу, которая в последнее время сильно расстраивалась из-за отсутствия в ее доме минипига.

Телеведущая Ксения Бородина поделилась счастьем своей дочери Теоны. Знаменитость показала сияющее лито девочки, которая получила долгожданный подарок.

Ксения долгое время не разрешала наследнице завести карликовую синью дома. У Бородиной собрался и без свиньи целый зоопарк. Ксении нравится ухаживать за собакой и котом, но впустить в дом поросенка экс-возлюбленная Курбана Омарова была не готова.

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Однако Ксения решила порадовать Тею хотя бы на час и просто арендовала свинку.

Дочь Ксении Бородиной с новым домашним животным. Фото: соцсети 

«Нет ничего лучше, чем счастливый ребенок, пусть и на час. Кстати, совсем не пахнет, совсем. и очень маленькая. Василиса будет часто приезжать в гости», – рассказала про свинью Ксения.

Напомним, ранее Ксения Бородина запечатлела дочь Теону со слезами на глазах. Девочка устроила сцену истерики из-за того, что ей не покупают карликовую свинью.

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