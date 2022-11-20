Устала слушать истерики: Ксения Бородина взяла для дочери свинью на час

Телеведущая Ксения Бородина поделилась счастьем своей дочери Теоны. Знаменитость показала сияющее лито девочки, которая получила долгожданный подарок.

Ксения долгое время не разрешала наследнице завести карликовую синью дома. У Бородиной собрался и без свиньи целый зоопарк. Ксении нравится ухаживать за собакой и котом, но впустить в дом поросенка экс-возлюбленная Курбана Омарова была не готова.

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Однако Ксения решила порадовать Тею хотя бы на час и просто арендовала свинку.