Богини не носят лифчик: Севастьянова в платье с открытой спиной взбудоражила фанатов

Каролина Севастьянова стала чемпионкой по художественной гимнастике. Она завоевала олимпийское золото. Потом спортсменка завершила карьеру и стала много путешествовать. В 27 лет она держит себя в форме, но заверяет, что редко тренируется. На публике чемпионка часто предстает в женственных нарядах.
Недавно Каролина провела время в Москве. Однако она предпочитает жить в Монако. И хоть гимнастка рассталась с бойфрендом, на днях она снова оказалась в солнечной государстве. Спортсменка уже делилась кадрами, на которых красовалась в бикини.
На этот раз Севастьянова выложила фото, на котором предстала в черном платье с открытой спиной. Она оголила изящный стан. Гимнастка отказалась от лифчика.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники признались, что Каролина взбудоражила их своими прелестями. Многие восхитились ее точеными формами. «Вы прям модель», «Наряд невесомый, такой соблазн», «Ох, никакого белья», «Ну что вы за куколка», «Спинка такая изящная», «У вас талия — рукой можно обхватить», — стали писать пользователи Сети.