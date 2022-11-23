Богини не носят лифчик: Севастьянова в платье с открытой спиной взбудоражила фанатов

Недавно Каролина провела время в Москве. Однако она предпочитает жить в Монако. И хоть гимнастка рассталась с бойфрендом, на днях она снова оказалась в солнечной государстве. Спортсменка уже делилась кадрами, на которых красовалась в бикини.

На этот раз Севастьянова выложила фото, на котором предстала в черном платье с открытой спиной. Она оголила изящный стан. Гимнастка отказалась от лифчика.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».