Лель о конфликте с Кудрявцевой: «Некоторые сцены просто не показали в эфире»

Катя Лель поссорилась с Лерой Кудрявцевой в шоу «Суперстар! Возвращение». Все произошло после выступления певицы. Телеведущая раскритиковала ее номер. А исполнительницу «Джага-джага» это задело.

«Некоторые сцены просто не показали в эфире. Лолита стала кричать на меня прямо на сцене, вести себя очень агрессивно, намекая на то, что я оскорбляю жюри. Как раз наоборот! Я люблю и уважаю жюри. Просто у Леры началась неадекватная реакция на песню», — заявила Лель в разговоре с Teleprogramma.pro.

По сценарию проекта участники должны были исполнять хиты артистов, ушедших из жизни. Лель взяла песню Пьера Нарцисса. Она начала композицию с двух первых строчек «Я шоколадный заяц», а дальше стала исполнять свой фирменный хит «Мой мармеладный».

Свой выбор артистка объяснила тем, что когда-то с Пьером они пели эту песню дуэтом.

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